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涉虐猥褻印尼看護 名命理師母子起訴

2017-03-10

〔記者黃捷、徐聖倫／台北報導〕知名命理師江嘉葉下身癱瘓，2個兒子僱用印尼籍看護阿娣（化名）照顧江嘉葉，但母子3人疑不滿意阿娣表現，涉嫌凌虐、毆打阿娣，小兒子還遭控襲胸摸下體，阿娣從4樓爬窗求救時，失足墜樓受傷，路人報警才揭發母子惡行；士林地檢署昨依人口販運防制法等罪起訴3人。

65歲的江品儀改名江嘉葉，主持「鳳微閣道場」，自稱觀世音菩薩代言人，研究命理20餘年，常開班授課、演講，多次接受媒體採訪，分析藝人運勢、婚姻及感情，在命理界有一定知名度。

拒發薪、限制外出

檢警調查，江嘉葉因腰椎骨折癱瘓，生活難自理，38歲與36歲的兒子去年4月13日起，僱印尼籍看護阿娣照顧，卻只代繳健保、仲介等費用，說須做滿1年才會發薪水，還限制阿娣外出自由，不准她與外界聯繫。

外勞求救墜樓才曝光

阿娣擔心被解僱會遭遣返，一直忍氣吞聲，江婦母子卻變本加厲，多次毆打、凌虐阿娣，導致她全身多處瘀挫傷、多根肋骨及下顎骨折，併發橫紋肌溶解症；同年5月26日午後，小兒子更涉對阿娣摸胸及摸下體。

阿娣3度打市話向仲介公司求助，第3次通話一半時被發現，江婦及兒子為掩飾犯行，向仲介公司誆稱阿娣逃跑，仲介公司誤信，通報阿娣為逃逸移工。

外勞暴瘦 明顯被虐

同年6月3日清晨，阿娣趁江婦3人熟睡，冒險攀爬4樓窗台試圖逃跑，不慎失足墜樓，所幸跌落1樓遮雨棚緩衝才未重傷，路人發現報警，她哭著告訴警方遭雇主凌虐。

檢察官調閱阿娣健檢紀錄及病歷，發現她4月13日到江家體重52.6公斤，6月17日就醫時只剩40公斤，短短2個月暴瘦12公斤，明顯受到不合理對待，且阿娣受僱第1個月，扣除其他代付款項後，仍應領得7300元薪水也沒拿到，認定3人虐待看護事證明確，依違反人口販運防制法、傷害、強制猥褻及偽造文書等罪起訴。

江嘉葉母子否認犯行

江嘉葉母子3人在偵查時否認犯行，她昨受訪時表示，她都依契約發給阿娣現金薪資，對方有簽收，她從未限制阿娣對外聯繫，阿娣曾在家打3通電話給仲介公司，有通聯可證明，沒想到這3通電話被檢警認為是求救電話；江嘉葉說，阿娣體重驟減是水土不服造成，指控兒子猥褻的部分也無證據，很遺憾檢察官只相信阿娣，不相信他們。

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  • 命理師江嘉葉被控凌虐印尼看護。（記者黃捷翻攝江嘉葉臉書）

    命理師江嘉葉被控凌虐印尼看護。（記者黃捷翻攝江嘉葉臉書）

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