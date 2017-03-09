色房東掐奶嗆抵租 病死判妻兒代賠錢

2017-03-09

〔記者王定傳／新北報導〕小美（化名）沒錢繳租，劉姓惡房東要她按摩抵租，卻對她襲胸、摸腿，還語帶猥褻說：「怎麼那麼軟！」被依違反性騷擾防治法、強制等罪判刑，劉男上訴期間死亡，小美另提告求償，依照民法，繼承人繼承遺產，也需承受一切權利義務，法官因此判劉妻、劉子須代為賠償6萬元精神慰撫金。

妻兒繼承遺產 依法得賠償

小美育有3女，她向劉男租屋，因經濟狀況不佳，無法按期繳租，103年1月22日，劉開口要小美替他按摩，小美拒絕，劉嗆：「欠我錢要幫我做事」，小美不得不從，劉卻趁機以手肘觸碰她的胸部，劉男起身時，還摸小美大腿內側一把，小美立即報警，劉男才離去，小美自認欠租理虧，未向警方說出遭性騷擾一事；隔天，劉男又以腿痠為由要求按摩，小美拒絕，劉再伸狼爪襲胸。

劉還以尿急為由，要求進門，卻跑到房間翻出小美內褲，邊聞邊說：「你家真的都女生喔」，並以手臂擠壓她的胸部說：「怎麼那麼軟」；同年2月21日，劉男再度伸手摸胸，小美忍無可忍報警。

一審地院依違反性騷擾防治法、強制等罪，判劉男拘役120日，劉提出上訴期間因病死亡，高院改判公訴不受理。

小美提告求償150萬元慰撫金，法官判劉妻及劉子在繼承遺產範圍內，需賠償小美精神慰撫金6萬元。