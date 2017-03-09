天降神兵打擊詐騙 騙子嚇到全趴
2017-03-09
〔記者黃良傑／高雄報導〕以33歲男子王振豪為首的「賜哥」詐騙集團，在高雄左營的透天豪宅架設機房，專門行騙中國民眾，高市刑大前天動員8名保大特警，手持衝鋒槍從天而降，嫌犯看到蒙面特警破窗闖入，嚇到腳軟抱頭就擒，王嫌等15人全被聲押禁見。
專扮中國公安 隔海騙中國人
高雄市刑大表示，以王振豪為首的詐騙集團，疑由蘇姓、毛姓金主出資，由王嫌招募10多名機手假扮公安人員，向中國被害人誆騙信用卡遭盜刷，並找來懷孕4個月的妻子和鐘女負責會計工作。
集團在左營租下4層樓的透天豪宅，樓下架設監視器，刑大為免打草驚蛇，前天特地請來8名特警借道鄰居頂樓，手持衝鋒槍，腰繫丁字鍬和破擊器，攀繩空降，敲破2、3、4樓窗戶進入，嫌犯見持衝鋒槍的蒙面特警，嚇到腳軟抱頭趴地投降，有人躲進廁所，被刑大幹員拉出，當場查扣27台平板電腦、手機，詐騙講稿、毒品、帳冊和5萬多元現金，並逮捕會計王妻和鐘女，及蘇姓、毛姓金主、機手頭王嫌及10名機手。
警方發現，機手清一色都是男生，每得手一案可獲詐騙金額的3~5%，詐騙集團很快就招募11名機手，年紀最小的機手僅20歲。
天天檢討績效 現場還有安毒
警方調查，王嫌是機手頭、邱男為管理幹員，假公安每天上午9點起狂打詐騙電話，直到傍晚5點，期間個人手機由邱男保管，王嫌守在一樓監控機手，除提供教戰守則，他還每天召開績效檢討會，現場搜獲少量K毒、安毒、一粒眠。
得手一千多萬 15人全被聲押
警方懷疑主嫌提供安毒、K毒、一粒眠給機手吸食提神，王嫌坦承設機房、吸毒，但否認供毒控制機手，蘇、毛2人均否認是金主。估計該集團從105年2月至今，以假檢與公安手法詐騙，得手人民幣300多萬元（約台幣1350萬），約有上百人受害，昨訊後將15人依詐欺罪嫌移送法辦。
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