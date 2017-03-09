家暴令也管不住 啃老男這回弒母
老母勸戒酒 遭兒打爆頭
〔記者余瑞仁／桃園報導〕有多次家暴紀錄的桃園市36歲張姓男子，昨喝酒後，不滿70歲老母叫他戒酒、找工作，竟持香爐、平底鍋狂毆老母，把她的臉打到血肉模糊、顱骨破裂，張父返家報警逮捕逆子，但被害人送醫急救仍不治。
36歲沒工作 多年來屢家暴
警方調查，未婚的張男是家中么子，姊姊已出嫁，胞兄是國小校長，未同住家裡；張男長期與父母同住，卻從10歲就對雙親動手，成年後從未外出工作，常向父母要錢買酒喝，更常酒後鬧事，曾犯毒品案、多次家暴。
昨天上午張父去市場買菜，返家見張男在客廳飲酒，張母陪在旁邊，張父有點生氣，將菜放到冰箱後，下樓將車子停到停車場，在車上稍作休息。
中午11點55分，張父返家，一開門，透過落地門窗，赫見妻子倒臥客廳血泊中，張男穿內褲靠著冰箱發呆，張父擔心進屋也會被打死，趕緊請鄰居報警。
警方說，員警與張父進門，因落地門窗被張男反鎖，警方門而入，見張母一張臉被打得血肉模糊，已經變形且奄奄一息倒臥客廳，屋內血跡斑斑，客廳與陽台發現疑為凶器的變形平底鍋及染血香爐；員警逮捕他，並將張母送醫，急救至昨天下午1點20分不治。
曾在家引爆瓦斯筒 揚言自殺
張男供稱，他酒後在廚房炒菜，媽媽在旁碎念要他戒酒、找工作，他頓時抓狂，拿起平底鍋往她頭上猛砸多下，並拿神明桌上的銅質香爐，持續毆擊母親頭部，直到她倒地不動。
社會局家防中心表示，103年張男多次毆打父母，家人聲請保護令，張家被列為高風險家庭；104年8月，張男在家企圖引爆瓦斯筒自殺，父母再度取得暫時保護令，但放棄聲請通常保護令。
家人認為有保護令也無效
張父悲憤地說，這個兒子根本不把保護令放在眼理，他為此常上法院開庭，並認為即使聲請到保護令，也起不了作用，才放棄再度聲請，豈料逆子竟然把親生母親活活打死。
法律上，保護令有三種：1暫時保護令、2通常保護令、3緊急保護令。
通常保護令，危險程度：目前安全比較穩定，但可能再度發生家暴。暫時保護令，危險程度：目前安全還不穩定，很可能還會再發生。緊急保護令，危險程度：目前有「急迫危險」，且有具體可證明的受暴事實。
保護令不是終止暴力的萬靈丹，只是暫時保護傘，但是我們可以藉由保護令來遠離家庭暴力的傷害。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
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