假裝女生介紹外拍 攝狼誆小模上床
2017-03-09
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣24歲男子陳衍稼，在網路申請2個臉書帳號，「1人飾2角」扮演雙面人，一個假冒外拍攝影師自稱「葉紫」，另一個用本名；陳男用「葉紫」帳號私訊，誘騙外拍小模小花（化名），自拍僅著內衣褲清涼照；取得照片後，再用本名帳號告知照片遭「葉紫」外流，他可代為處理，將小花誘騙到汽車旅館脅迫發生性行為，還拍攝裸照和自慰影片，陳男被檢方依強制性交罪嫌起訴。
要求提供清涼照「應徵」
起訴書指出，陳衍稼在臉書以「葉紫」身分，假冒外拍攝影師，與小花互加好友後，以介紹更多外拍機會為藉口，要看小花的身材與臉蛋，必須提供僅著內衣褲的照片，小花信以為真，自拍清涼照給陳男。
再以清涼照威脅上床
陳男再設局與小花巧遇，2人互加臉書好友，佯稱清涼照遭「葉紫」放在網路流傳，並轉貼之前獲得的照片給小花看，讓她信以為真。
陳男向小花佯稱認識「葉紫」，可以協助解決清涼照外流的事；再以「葉紫」帳號恐嚇小花，如果要撤下清涼照，必須獨自一人到摩鐵交付30萬元；不知情的小花還將此事告知陳男，陳男假意會出錢解決並陪同前往旅館。
2人到旅館後，陳男趁小花未注意，用「葉紫」身分發文，指責小花未依約1人前來，要求自拍裸照、自慰影片，且需將臉貼在陳男的性器官上，讓他（葉紫）看到爽，他才願撤下網路清涼照片，否則就要交付30萬元，陳男藉此方法，1天之內與小花發生性關係3次與口交2次。
陳男還以「葉紫」發私訊，內容都是「不夠淫蕩」等不雅言詞，小花事後覺得有異報警送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 《自由廣場》懷念「陳同學」的林老師
- OECD︰明年全球經濟成長率3.6%
- 證券行情表、證券表格
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 福里安花神咖啡 進駐新光三越A9
- 王金平下月訪星 將會副總理
- 曾是「最帥花無缺」 男星老年使壞再翻紅
- 想分手？ 歐盟喊英國讓中國貨逃稅 先繳650億
- 8歲小女孩開怪手挖土 親友：把怪手當玩具玩
- 李運慶 Peter Su穿丁字褲逛大街
- 鐵改局擬整併 蕭美琴憂影響花東
- 中區高中模擬考考題 偷渡反同婚立場
- 防樂陞案重演 學者籲公司法修全套
- 史諾登︰美政府花錢 讓軟體不安全
- 彩晶去年EPS1.25元 配0.5元現金
- 前副總統李元簇辭世 享壽94歲
- 屯區捷運 市府規劃大平霧系統
- 「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
- 下營農會「理事」遭撤 農業局：審查無效
- 美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
- 違反出口管制 中興通訊遭罰8.9億美元
- 婦聯會批轉型正義 立委斥：抗拒還原真相
- 麻豆柚花藝術節 週六登場
- 李元簇辭世》無聲的副總統 晚年遠離政壇喧囂
- 前驅鋼砲頂尖之作
- 資生堂在台60年 蔡依林紅吱吱爆棚
- 分隔島阻動線 民代促拆成德陸橋
- 江少慶搶搶滾「很像王建民」
- 就業數據堅挺 美股早盤溫和上揚
- 江宏傑寵妻 凡事小愛說了算
- 美國務卿提勒森 下週出訪日中韓
- 污水下水道工程上路 投市怨聲起
- 社論》從「人力需求增加三萬人」談起
- 台六十八線竹東至芎林施工 尖峰時段塞爆
- 新故宮運動 推國際和在地化
- 華夏攻頂 二線塑化衝啦
- 《自由廣場》健保署吃錯藥？社區藥局通報偽藥竟「無功有過」
- 狗掌櫃坐鎮 彩券行連開頭獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：假裝女生介紹外拍 攝狼誆小模上床
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分