假裝女生介紹外拍 攝狼誆小模上床

2017-03-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣24歲男子陳衍稼，在網路申請2個臉書帳號，「1人飾2角」扮演雙面人，一個假冒外拍攝影師自稱「葉紫」，另一個用本名；陳男用「葉紫」帳號私訊，誘騙外拍小模小花（化名），自拍僅著內衣褲清涼照；取得照片後，再用本名帳號告知照片遭「葉紫」外流，他可代為處理，將小花誘騙到汽車旅館脅迫發生性行為，還拍攝裸照和自慰影片，陳男被檢方依強制性交罪嫌起訴。

要求提供清涼照「應徵」

起訴書指出，陳衍稼在臉書以「葉紫」身分，假冒外拍攝影師，與小花互加好友後，以介紹更多外拍機會為藉口，要看小花的身材與臉蛋，必須提供僅著內衣褲的照片，小花信以為真，自拍清涼照給陳男。

再以清涼照威脅上床

陳男再設局與小花巧遇，2人互加臉書好友，佯稱清涼照遭「葉紫」放在網路流傳，並轉貼之前獲得的照片給小花看，讓她信以為真。

陳男向小花佯稱認識「葉紫」，可以協助解決清涼照外流的事；再以「葉紫」帳號恐嚇小花，如果要撤下清涼照，必須獨自一人到摩鐵交付30萬元；不知情的小花還將此事告知陳男，陳男假意會出錢解決並陪同前往旅館。

2人到旅館後，陳男趁小花未注意，用「葉紫」身分發文，指責小花未依約1人前來，要求自拍裸照、自慰影片，且需將臉貼在陳男的性器官上，讓他（葉紫）看到爽，他才願撤下網路清涼照片，否則就要交付30萬元，陳男藉此方法，1天之內與小花發生性關係3次與口交2次。

陳男還以「葉紫」發私訊，內容都是「不夠淫蕩」等不雅言詞，小花事後覺得有異報警送辦。