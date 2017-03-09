不管多晚、多冷、多難 孫宏新使命必達

2017-03-09

〔記者姚岳宏、鍾泓良／台北報導〕台北市消防局消防員李盈勳攀登花蓮南二子山失蹤，「磐石」搜救隊員孫宏新參與搜救時，不幸遭湍急水流沖走，救起時已無生命跡象，孫員妻子及2女兒趕往善後，同事及友人都對孫發生意外感到震驚與不捨；據了解，孫男雖非警、義消人員，台北市消防局擬以消防法「徵用民力」救難死亡給予撫卹，最多可領300萬元。

磐石搜救隊大隊長曾俊賓也兼程趕往花蓮，他對隊員發生意外感到很難過，他說孫宏新參加磐石搜救隊1年多，平日熱心助人，任何山難救援勤務，不管多晚、多冷、多難，每場必到，這次也是從救援第1天就出動，一直努力尋人沒離開過現場。

據了解，孫宏新熱愛爬山，經常挑戰百岳，他曾在台北市都發局都更處及國宅處擔任幫工程司及工程員，96年6月退休後到國家公園擔任步道志工，也擔任林務局志工幫忙扛石頭，體能維持得不錯，1年多前加入磐石救難隊，出錢出力，還常煮東西請隊員吃，也會教導新進隊員登山技巧、教打繩結等，所有隊員都認為「孫大哥人很好」。

磐石搜救隊是民間義工組織，成員由愛登山、溯溪的夥伴自發組成，裝備都是自備，沒領任何薪水，平日出任務，也都由隊員自己出錢，吃住才有著落，只是隊上經費拮据，無法替隊員辦理相關意外保險。

台北市消防局昨表示，磐石隊員雖非登記編制內的義消人員，但因搜救死亡，將替孫宏新爭取依消防法第30條，以「徵用民力不幸死亡」給予撫卹，最多可領300萬元；消防署也將發給10萬元慰問金。