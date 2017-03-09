3/8 大福彩頭獎連52摃
2017-03-09
〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000019期大福彩，頭獎連52摃，獎金2.2億元累入下期。昨晚開獎的第106000057期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落桃園市蘆竹區六福路161號「龍縴彩券行」。
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