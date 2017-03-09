罐頭塔照祝壽？ 專家：詛咒恐反彈傷己

2017-03-09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕這是惡作劇或是詛咒？大叔網友傳喪事罐頭塔照，向過生日的少年「臉友」祝壽，壽星的哥哥趕緊請網友指點去晦氣的方法，網友大多要他不用在意。民俗專家廖大乙則認為，此舉有詛咒別人之意，小心會反射回來傷了自己。

南投縣江姓少年前幾天過生日，生日當天卻有張姓網友在江姓少年的臉書公開動態，PO出罐頭塔照片，祝少年生日快樂。

江姓少年的哥哥當天即在地方臉書社團PO出該照片，強調父母對張姓網友的該舉動很生氣，希望網友提供去晦氣的方法。

網友多數對張姓男子PO罐頭塔祝壽的舉動，表示「缺德」，也有人請江家兄弟對網路五花八門的怪現象不要太在意，若真的在意，請弟弟到大廟拜拜就好。

江姓壽星的哥哥表示，弟弟不小心將張姓男子加為好友，誰知他會在弟弟生日那天傳罐頭塔照片；後來私訊他，張姓網友回應「傳該照片祝壽只是好玩」。之後對方用臉書打電話過來，才知該網友是3、40歲的大叔，他有傳達知道自己不對的意思。

對此，民俗專家廖大乙表示，這種玩笑開得太過火，相信他本人一定也不希望生日收到罐頭塔照片，己所不欲勿施於人。

廖大乙也說，雖只是PO罐頭塔的照片，而非實物，但是此舉一樣有詛咒人的意味；若心存詛咒，要小心會反射回到自己身上，不要做這種損人不利己的事。