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女卡公車輪下 醫師路過相助仍不治

2017-03-09

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立宜蘭大學王姓女研究生昨天晚間過馬路時，不幸被公車撞倒輾過壓在輪下，當場沒有生命跡象；國立陽明大學附設醫院加護病房主治醫師陳正昱路過，熱心從旁協助，遺憾的是王女送醫後仍宣告不治。

警方調查，昨晚6點多，24歲王女從學校離開，要到轉運站搭車回台北，走到陽大醫院前的林森路與校舍路十字路口時，只差1分鐘路程就要抵達轉運站，卻被同向左轉公車撞倒輾過，從王女傷勢研判，應該是遭公車前輪輾過，最後右車輪壓在王女雙腿上。

路過的陽大醫院加護病房主治醫師陳正昱，看到王女背部朝上趴地，很難以傳統方式施行心肺復甦術急救，在旁建議搶救人員，趕緊採用最新式的背部急救法，消防人員不斷接力按壓搶救，最後車輛往前移動一小段距離才將人拉出，但遺憾的是，王女送醫後仍告不治。

宜大表示，王女學業表現優秀，發生意外校方非常不捨，第一時間已請家屬、系主任及好友前往醫院，協助處理後續事宜，未來校方也會協助家屬申請平安保險。

公車司機未禮讓行人

警方說，雖雙方同向且都是綠燈，但是因為行人走在斑馬線上，有道路優先權，所以公車司機應該禮讓行人，昨將文姓司機依照過失致死罪嫌移送地檢署。

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  • 宜蘭大學王姓女研究生昨晚遭公車輾過，兩腿被壓在輪下。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭大學王姓女研究生昨晚遭公車輾過，兩腿被壓在輪下。（記者簡惠茹攝）

  • 陽大醫院陳姓醫師經過，立刻從旁協助搶救人員，但王女送醫後仍宣告不治。（記者簡惠茹攝）

    陽大醫院陳姓醫師經過，立刻從旁協助搶救人員，但王女送醫後仍宣告不治。（記者簡惠茹攝）

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