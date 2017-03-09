愛滋賊失風 狠咬屋主一口

2017-03-09

〔記者黃美珠／新竹報導〕45歲吳姓慣竊連續到新竹某資源回收場行竊，日前第三度前往犯案，被業者逮個正著，將他的腿打斷，但在扭打時，業者的手遭染有愛滋病的吳男狠咬一口，事後驚駭、懊惱。

回收場屢被偷 埋伏打斷腿

警方調查，吳男曾2度從北投開贓車南下新竹的資源回收場犯案，先後偷走價值數萬元的鐵管、鷹架，再變賣脫手。6日清晨5點半，吳男再次前往行竊，被守株待兔、憤恨已久的業者等5人逮到。吳男2度用自小貨車衝撞要落跑，業者閃避後，跑到車門旁將吳男揪下來，雙方扭打。

業者說，吳男狠咬他的手，他才隨手抽取附近的鐵板往吳男的右腿打了一下，直到吳男被制伏後喊「我的腿斷了」，他才知吳男的腿被打斷。吳男經送醫，右小腿骨和肋骨骨折，被警方依竊盜罪送辦，但他也反控業者傷害。警方一查，發現吳嫌是毒品列管人口，且染有愛滋病，據實轉告被咬破手的資源回收業者，業者大感駭異，但並未提告吳嫌傷害。

醫師：72小時內投藥可預防

台北榮民總醫院新竹分院感染科主任曾菁煜說，被愛滋病患咬了，要把握72小時的黃金時間就醫，醫生會視實際狀況評估，若需給藥，會給28天的預防性投藥；但若事發超過7天才就醫，預防性投藥會沒有預防效果。

曾菁煜表示，國人對愛滋病的認識有必要再改變，現在愛滋病經過適當的治療與控制，病情可以很穩定，雖是傳染病，但已經有點類似「慢性病」；患者只要妥適治療，生命其實跟一般常人沒什麼兩樣，頂多是少1、2年。