華中橋施工拆護欄 駕車撞機車墜橋慘死

2017-03-09

〔記者王冠仁、溫于德、黃建豪／台北報導〕簡姓老翁開車載妻子上班後返家，經華中橋，擦撞前方機車，失控衝破右側簡易施工圍籬，連人帶車掉落20公尺深的橋下堤外便道，汽車翻覆變形，簡翁送醫急救，因失血過多不治。

國賠？新工處︰標誌完整

警消透露，事故地點因施工改設簡易鐵條圍籬，不然水泥護欄應能消緩衝撞力道，有可能避免墜橋的發生。對於有無國賠問題？台北市工務局新建工程處說，現場工程警示標誌設置完整，肇事責任釐清前，不適合發表意見。

台北市消防局昨天凌晨2點多獲報，指稱華中橋台北往新北方向發生墜橋車禍，救護車趕到，發現72歲簡姓老翁的車，墜落到20公尺深的橋下堤外便道，車輛翻覆變形，簡翁卡在車內，消防員破壞車體將人救出，送醫急救仍不治；被簡翁撞傷29歲呂姓騎士，頭部有撕裂傷，被撞後摔倒橋上，「幸運」沒彈飛墜橋，無生命危險。

簡翁退休多年，與妻小住在新北市中和區，簡妻在北市萬華果菜市場上班，當時簡翁開車載妻上班，準備回家時發生車禍，警方對簡翁遺體與呂男抽血檢測，兩人酒測值均為0。

警方說，華中橋全長約1600公尺，橋上汽、機車分流，兩側都有水泥護欄，原護欄約有1.2公尺，以往發生車禍，也鮮少發生翻橋墜落情況，去年7月，華中橋台北往新北方向右側橋面，進行人行道暨自行車道拓寬工程後封閉機車道，並在橋邊緣、機車道邊緣都裝設施工簡易圍籬。

由於華中橋現因施工拆除橋緣護欄，僅裝設簡易圍籬，律師高榮志表示，若因施工緣故造成事故發生或結果加劇，有可能衍生國家賠償問題。