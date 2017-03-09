華中橋施工拆護欄 駕車撞機車墜橋慘死
2017-03-09
〔記者王冠仁、溫于德、黃建豪／台北報導〕簡姓老翁開車載妻子上班後返家，經華中橋，擦撞前方機車，失控衝破右側簡易施工圍籬，連人帶車掉落20公尺深的橋下堤外便道，汽車翻覆變形，簡翁送醫急救，因失血過多不治。
國賠？新工處︰標誌完整
警消透露，事故地點因施工改設簡易鐵條圍籬，不然水泥護欄應能消緩衝撞力道，有可能避免墜橋的發生。對於有無國賠問題？台北市工務局新建工程處說，現場工程警示標誌設置完整，肇事責任釐清前，不適合發表意見。
台北市消防局昨天凌晨2點多獲報，指稱華中橋台北往新北方向發生墜橋車禍，救護車趕到，發現72歲簡姓老翁的車，墜落到20公尺深的橋下堤外便道，車輛翻覆變形，簡翁卡在車內，消防員破壞車體將人救出，送醫急救仍不治；被簡翁撞傷29歲呂姓騎士，頭部有撕裂傷，被撞後摔倒橋上，「幸運」沒彈飛墜橋，無生命危險。
簡翁退休多年，與妻小住在新北市中和區，簡妻在北市萬華果菜市場上班，當時簡翁開車載妻上班，準備回家時發生車禍，警方對簡翁遺體與呂男抽血檢測，兩人酒測值均為0。
警方說，華中橋全長約1600公尺，橋上汽、機車分流，兩側都有水泥護欄，原護欄約有1.2公尺，以往發生車禍，也鮮少發生翻橋墜落情況，去年7月，華中橋台北往新北方向右側橋面，進行人行道暨自行車道拓寬工程後封閉機車道，並在橋邊緣、機車道邊緣都裝設施工簡易圍籬。
由於華中橋現因施工拆除橋緣護欄，僅裝設簡易圍籬，律師高榮志表示，若因施工緣故造成事故發生或結果加劇，有可能衍生國家賠償問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 《自由廣場》懷念「陳同學」的林老師
- OECD︰明年全球經濟成長率3.6%
- 證券行情表、證券表格
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 福里安花神咖啡 進駐新光三越A9
- 王金平下月訪星 將會副總理
- 曾是「最帥花無缺」 男星老年使壞再翻紅
- 想分手？ 歐盟喊英國讓中國貨逃稅 先繳650億
- 8歲小女孩開怪手挖土 親友：把怪手當玩具玩
- 李運慶 Peter Su穿丁字褲逛大街
- 鐵改局擬整併 蕭美琴憂影響花東
- 中區高中模擬考考題 偷渡反同婚立場
- 防樂陞案重演 學者籲公司法修全套
- 史諾登︰美政府花錢 讓軟體不安全
- 彩晶去年EPS1.25元 配0.5元現金
- 前副總統李元簇辭世 享壽94歲
- 屯區捷運 市府規劃大平霧系統
- 「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
- 下營農會「理事」遭撤 農業局：審查無效
- 美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
- 違反出口管制 中興通訊遭罰8.9億美元
- 婦聯會批轉型正義 立委斥：抗拒還原真相
- 麻豆柚花藝術節 週六登場
- 李元簇辭世》無聲的副總統 晚年遠離政壇喧囂
- 前驅鋼砲頂尖之作
- 資生堂在台60年 蔡依林紅吱吱爆棚
- 分隔島阻動線 民代促拆成德陸橋
- 江少慶搶搶滾「很像王建民」
- 就業數據堅挺 美股早盤溫和上揚
- 江宏傑寵妻 凡事小愛說了算
- 美國務卿提勒森 下週出訪日中韓
- 污水下水道工程上路 投市怨聲起
- 社論》從「人力需求增加三萬人」談起
- 台六十八線竹東至芎林施工 尖峰時段塞爆
- 新故宮運動 推國際和在地化
- 華夏攻頂 二線塑化衝啦
- 《自由廣場》健保署吃錯藥？社區藥局通報偽藥竟「無功有過」
- 狗掌櫃坐鎮 彩券行連開頭獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：華中橋施工拆護欄 駕車撞機車墜橋慘死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分