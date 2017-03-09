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網約爆乳辣妹 開燈後變中國大媽

2017-03-09

男客驚呼 遇到詐騙集團

〔記者曾健銘／新北報導〕中國籍賈姓、鄭姓女子藉觀光名義來台賣淫，每次3000元提供全套性服務，警方獲報查緝，一開燈24歲的張姓男客驚呼：「阿娘喂，怎麼那麼老？」原來他在燈光昏暗下被帶入房間，沒看出應召女竟是大他20歲的「阿姨」，大叫「遇到詐騙集團！」警方將賈、鄭2女與2名嫖客依違反社會秩序維護法裁罰。

警方表示，日前網路巡邏，發現一篇論壇文章標榜「什麼都敢、一對一服務」、「紓壓最佳選擇」、「美女師傅任你選」，又附上露事業線、泳裝照等養眼照，懷疑應召業者掛羊頭賣狗肉。

警方查出應召站藏身新莊區中港路、中安街套房，7日晚間9時上門查緝，逮捕36歲賈姓、44歲鄭姓女子及張姓等2名嫖客，搜出使用過的保險套及6000元賣淫所得，2女承認賣淫。

警方說，套房承租人為36歲台灣籍林姓女子，仍待釐清她是否為負責人，訊後先依違反社會秩序維護法對4人裁罰。

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  • 業者在網路張貼爆乳美女照吸引嫖客，一開燈竟是大他20歲的「阿姨」，男客驚呼「遇到詐騙集團！」 （記者曾健銘翻攝）

    業者在網路張貼爆乳美女照吸引嫖客，一開燈竟是大他20歲的「阿姨」，男客驚呼「遇到詐騙集團！」 （記者曾健銘翻攝）

  • 業者在網路張貼爆乳美女照吸引嫖客，一開燈竟是大他20歲的「阿姨」，男客驚呼「遇到詐騙集團！」（記者曾健銘翻攝）

    業者在網路張貼爆乳美女照吸引嫖客，一開燈竟是大他20歲的「阿姨」，男客驚呼「遇到詐騙集團！」（記者曾健銘翻攝）

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