亂闖馬路害騎士摔死 判賠565萬

2017-03-09

〔記者林嘉東／基隆報導〕過馬路不走斑馬線，害人害己！

不走斑馬線肇禍 判刑半年

陳姓婦人要過馬路，捨30公尺外的斑馬線不走，突然直接穿越馬路，害30歲的李姓機車騎士摔死，陳婦也被撞傷。

刑事部分，陳婦被依過失致死罪判刑半年，得易科18萬元罰金，民事部分，被判須賠償死者的雙親扶養、精神慰撫金共565萬3187元。

判決指出，54歲陳姓婦人前年9月某晚與家人用完晚餐，要到基隆市北寧路對面的停車場搭車，她不走斑馬線，突然任意穿越馬路，李姓騎士載著吳姓女友閃避不及，撞上陳婦後，失控滑到對向車道，再撞上徐男駕駛的轎車停住。

騎士閃避不及 當場死亡

李男頭部、頸椎骨折，傷重當場死亡，吳女到院後，被檢查出肝臟破裂、肺部挫傷等傷勢。

檢察官調查，認定陳婦任意穿越馬路，導致李姓騎士摔車致死，依過失致死罪嫌起訴，法官判處陳婦半年徒刑。

李男的雙親另向陳婦求償喪葬、醫療、扶養費與精神慰撫金共665萬3187元；法院認為，李男身故年僅30歲，卻因陳婦任意穿越馬路的疏失，導致李家雙親面對白髮人送黑髮人傷痛，陳婦除給付李男的雙親各150萬精神慰撫金，加上扶養、喪葬等費用，合併賠償565萬3187元。