梁女遭冤獲釋 陳父：公道自在人心
2017-03-07
〔記者游明金、江志雄／宜蘭報導〕陳姓女模慘遭性侵通緝犯程宇設局殺害，原被認為是共犯的梁女昨因罪證不足獲釋；對此，陳父說，對方若未涉案，也不能怪她，公道自在人心，一切尊重司法。
媒體詢問，希不希望梁女到女兒靈前上香？陳父說，視當事人意願，陳家不會勉強；談到整個事件，陳父仍哽咽著說：「人心怎麼這麼險惡，社會真的病了。」
陳女是宜蘭縣冬山鄉人，靈堂設於員山福園（宜蘭縣殯儀館），預定12日辦理告別式。陳女有託夢給阿姨，陳父昨天中午到靈堂前，要女兒放下一切，往生到西方極樂世界才是最幸福也是最安全的。
陳父說，很感謝媒體與社會大眾關心，發生這種事很傷心，他有時會告訴女兒「不要那麼單純、不要朋友說就相信」，女兒很聽信朋友的話，沒想到發生這種事。
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