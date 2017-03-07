咬梁女動機？警︰程宇鬼扯想逃死

2017-03-07

〔記者張瑞楨／台中報導〕性侵通緝犯程宇姦殺陳姓女模，事後死咬女友梁思惠涉案，還瞎扯梁女用手電筒打死者，逞慾時幫忙照明與脫陳女褲子，目前已經證明全都是鬼扯，但他為何死咬自己的女友？台中市警方認為，程宇畏死，可能想以「受人指揮教唆」，想尋求死刑中的一線生機。

台灣刑法對於結合犯的處罰相當重，程宇是犯下性侵、殺人與強盜三項犯行的結合犯，判處死刑的可能性不低，被逮後先宣稱陳女在張姓攝影師住處，要帶警察去新北市找人，直到台中市警局六分局勸告他，犯後態度影響量刑，他才轉變態度，在驅車中途坦承殺人。

程宇不只咬梁女在場，他還瞎掰說，梁女認為陳姓小模搶她拍廣告的機會，跟她有仇怨，才會教唆他殺害陳女，並由梁女幫忙約陳女出來，由他下手，他下手性侵與勒死陳女時，梁女在旁觀看，還幫忙照明，並教唆他用肩背包的背帶將陳女拖行50公尺。

上述案情，已證明是程宇瞎扯，至於他為何死咬自己的女友？台中市警方說，唯一合理的解釋，是程宇怕死刑，希望能以「女朋友教唆我行兇，我只是配合」等說詞，來求得一線生機。