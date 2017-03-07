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《程宇胡扯誤導》陳姊誤認毛帽女是妹妹

2017-03-07

〔記者張瑞楨、黃捷／綜合報導〕台中市警局六分局偵查隊發現，程宇指控女友梁思惠涉案，可能全都是瞎扯，台中警方昨借提程宇，他又瞎掰說，梁女在犯案前一天，偷偷跑到網咖睡覺，教唆他殺死小模之後，又偷偷返回住處，還質疑偵訊他的台中市警局六分局偵查隊「你們警察當然調不到她（梁女）離開家裡的畫面」。

台中警方指出，在程宇誤導下，警方誤認超商監視器的毛帽女是陳姓女模，連陳女的姊姊也認錯毛帽女是妹妹。

另外，梁女的手機在上月20日遺失，警方沒有定位，更沒有媒體報導的「定位顯示梁女在萬象大樓內」，梁女雖仍有涉案的可能，但沒有積極證據顯示梁女教唆程宇殺人，有可能是程宇一人犯案、自導自演。

六分局偵查隊調閱梁女通聯紀錄，梁女案發前並沒有跟陳女聯繫，很可能是程宇聯繫陳女，也有可能程宇盜用陳女的LINE帳號，再用梁女慣用的注音文與陳姊聯繫，這部分已查扣梁女電腦等查證中。

士林地檢署昨也指出，有媒體報導程宇、梁女有一本性侵再殺害多名小模的死亡筆記本，根本是子虛烏有。

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  • 戴著毛帽的女子，身材與死者相近，連死者姊姊都誤認。（記者張瑞楨翻攝）

    戴著毛帽的女子，身材與死者相近，連死者姊姊都誤認。（記者張瑞楨翻攝）

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