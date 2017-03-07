酸民怕挨告 梁女臉書現狂刪潮

2017-03-07

〔記者王冠仁、余衡／台北報導〕陳姓小模命案震驚社會，不少網友到梁思惠的臉書留言痛批她，梁女昨因收押事證不足獲釋後，網友深恐挨告，梁女臉書也隨即出現「大刪潮」，留言數先從3萬2千多筆降至2萬多筆，但昨晚又增加到3萬多筆，大部分是留下貼圖洗版，有網友研判是要增加梁女搜尋提告的困難。

也有網友幸災樂禍發文說「快告誹謗！」「亂罵的一個人和解費5千，就能在台北市買房」；桃園市議員王浩宇也在臉書發文，引用八里雙屍案中，受謝依涵誣陷為共犯的店長呂炳宏說過的話，「最恐怖的不是謝依涵，是整個社會人云亦云」。