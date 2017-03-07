梁女遭冤白關3天 法界指辦案落漆

2017-03-07

〔記者王冠仁、張瑞楨、張文川／綜合報導〕陳姓小模命案昨大逆轉，檢方撤銷梁女羈押獲准，梁女等於被白關3天，有律師質疑梁女到案時喊冤，檢警未確實查證「在場證明」，直指辦案草率；但台中警方則認為，程宇咬死梁女，在檢警共用24小時的偵辦壓力下，六分局偵查隊先將梁女移送地檢署，再花2天時間調閱監視器逐一檢視，辦案過程沒有瑕疵。

台中警︰過程沒有瑕疵

律師周武榮昨指出，檢警此案初期太過草率，程男原說把陳女手錶送給梁女，但常理之下，若梁女知道手錶是遺物，怎麼會收下？檢警何以對程男說法深信不疑？

周武榮說，梁女與死者間看來怨隙也沒有到非要奪命，事後態度也異於一般殺人犯，何況兩女關聯性很強，若是她做案，很容易被鎖定，檢警嚴重誤判，和媽媽嘴案犯下一樣速斷的錯誤。

對外界批評，警方指出，程宇滿口謊言，相關細節說得活靈活現，連死者姊姊陳女都誤認毛帽女是妹妹，警方當然需要時間一一查證；檢方也承認，3日帶回程、梁2人訊問，結束時已是4日零時，接近法定的檢警共用24小時時限，因時間緊迫未多加查證，才會直接向法院聲押禁見獲准。

昨有不少網友認為這次檢警很「落漆」，不過警改會發言人馬在勤認為，警方辦案需時間查證才能釐清真偽，4日羈押、6日逆轉，「清查速度不慢，至少沒關她1個月」，基本上並沒有問題。

律師陳敬暐認為，主要正犯程宇咬定梁女，陳女也因梁女介紹赴約，案發後2人還到台中同宿，基於人性，檢警寧可信其有，無可厚非。