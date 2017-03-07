立院初審 詐騙集團也算組織犯罪

2017-03-07

〔記者曾韋禎／台北報導〕詐騙集團要小心了，立法院司法及法制委員會昨審查通過「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」，若未來完成三讀，只要是有持續性、牟利性的結構性組織，且觸犯最重本刑逾5年以下之罪者，就視為幫派，而能重判3年到10年有期徒刑。

修訂招募他人加入犯罪組織罪責

因詐騙集團、電信詐騙、假冒政府詐騙可處1年以上7年以下有期徒刑，均適用此修正條文，且可併科1億元以下罰金。

修正條文還規定，若是招募他人加入犯罪組織者，可處6個月以上5年以下有期徒刑；要是招募未成年人加入，更可加重2分之1刑期。若假冒為組織犯罪而要求他人出售財產、出售公司股份或放棄經營權、配合辦理都更、償債，則可處3年以下有期徒刑。