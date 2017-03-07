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拒供上游 藥頭錯過女兒婚禮

2017-03-07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕保護毒品來源比女兒終身大事還重要？

本月4日，鄭姓毒販在側背包中藏放86公克安非他命及改造槍枝，被基隆警方起出，製作筆錄時，他頻頻向警求情，指隔天就是女兒出嫁日，希望能早點送到地檢署複訊，讓他可以趕快獲得交保，警方雖加快移送手續，鄭男卻不願向檢察官供出毒品上游，遭收押，讓他無法牽著女兒的手走進結婚禮堂。

警方指出，基於人道考量，警方徹夜幫忙製作筆錄，釐清案情，第二天一早就將50歲鄭男送到地檢署接受檢察官複訊，鄭男卻不願交代毒品來源，僅表示毒品是朋友寄放，自己都不知情；檢方認為他供詞避重就輕，且販賣毒品屬於重罪，向法院聲請羈押獲准。

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  • 鄭男被警方逮捕，警方起出子彈及改造槍枝等。 （記者吳昇儒翻攝）

    鄭男被警方逮捕，警方起出子彈及改造槍枝等。 （記者吳昇儒翻攝）

  • 鄭男被警方逮捕，警方起出子彈及改造槍枝等。 （記者吳昇儒翻攝）

    鄭男被警方逮捕，警方起出子彈及改造槍枝等。 （記者吳昇儒翻攝）

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