15歲壽星玩火？慶生後 父子燒死
2017-03-07
家燒毀 2死2傷
〔記者曾健銘、李雅雯／新北報導〕新北市蘆洲區中興街一處大樓8樓前天深夜發生火警，49歲駱姓屋主與15歲有自閉症的小兒子燒傷送醫不治，屋主的69歲母親與住9樓的18歲大兒子嗆傷。大兒子向警消透露，案發當晚全家人在弟弟的房間內，幫弟弟點蠟燭、吃蛋糕慶生，結束後他忘記將打火機帶走，懷疑弟弟玩火釀禍；警消證實起火點確實是在弟弟房間，確切起火原因仍待查。
大兒子︰慶生忘收賴打
火警發生在前晚近12點，鄰居聞到燒焦味，發現駱家竄出濃煙及火舌，警消趕到時，8樓臥室已全面燃燒，消防人員動用雲梯車全力射水搶救，火勢在20分鐘內控制，午夜12點19分撲滅。警消入內搜索時，先在大門旁找到雙手燒傷、被嗆昏的祖母，駱男與小兒子全身多處燒燙傷倒臥廚房，救出時已無生命跡象，送醫後父子倆宣告不治，警消最後在9樓加蓋住宅救出輕微嗆傷的大兒子。
警方調查，駱家祖孫4口同住8樓，駱男在水產公司上班，和妻子離異多年，與69歲母親共同照護2個兒子，大兒子就讀新北市徐匯中學，小兒子有自閉症、領有身心障礙手冊，目前在三民高中國中部就學，生活起居都須家人打理。
社區保全表示，駱男前妻常來看小孩，一家人態度親切，駱男還曾擔任過社區主委，「他們人很好，真的很可惜！」
小兒子就讀的三民高中昨天得知不幸，校方備感哀傷與不捨。校長沈美華說，駱同學個性溫和、對人有禮貌，做事負責任，時常見到他和阿嬤一起出現在校園，阿嬤也是逢人就打招呼問好，發生意外讓人難過。
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