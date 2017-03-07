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清大生墜樓 陳屍圖書館外

2017-03-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕清華大學材料系蔡姓大一學生，昨晨5點多被發現倒臥陳屍在學校旺宏館圖書館戶外廣場，警方從監視器影像畫面初判，蔡生從圖書館4樓夜讀區戶外平台墜落身亡，並未留遺書，校方已請家長到學校協助了解，待檢警相驗釐清原因。

校方表示，戶外平台是用高120公分以上的圍牆圍著，一般人靠著圍牆並不會跌落，除非刻意往上躍，或墊腳往上爬才可能墜落。

清大學務長謝小芩說，蔡生並未預約夜讀，圖書館戶外樓梯可通往4樓的平台，平常沒有門禁管制。經校方了解，蔡生大一上學期修習10門課，僅1科未過，其他成績都在「中上」，是否與功課壓力有關，還要了解。

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  • 清大蔡姓學生從學校旺宏館圖書館的四樓墜落身亡。（記者洪美秀攝）

    清大蔡姓學生從學校旺宏館圖書館的四樓墜落身亡。（記者洪美秀攝）

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