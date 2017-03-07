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台女在韓被捕 外交部︰假名難追蹤

2017-03-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣女子江芸儀與鄧姓女子前往南韓失聯逾半個月，最後證實兩人在南韓涉及電信詐騙被捕。外界質疑，為何政府3月4日才知失聯兩人早已被捕？外交部昨表示，江女要求韓警不要通報家人及台灣代表處，且鄧女使用假名「許馥雅」，政府難以掌握。

駐韓代表處人員昨派員探視江女，江女表示認識鄧女，且鄧女在臉書以本名及「許馥雅」名義分別開立帳號，外交部因此確認，鄧女即是媒體先前報導所稱的「許女」，因其中1人使用假名，所以政府難以掌握。

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