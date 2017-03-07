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慣竊躲狹縫 警甕中捉鱉

2017-03-07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕46歲楊姓慣竊潛入民宅，龜縮在櫃台與鐵門間一處30公分的狹縫近3小時，等租屋客就寢，再爬出來行竊，卻因發出聲響被發現，警方趕到，將縮回狹縫的楊嫌逮個正著。

高雄警方清查，他涉及鳥松、左營等闖空門案件10餘件，依竊盜未遂、私闖民宅移送，橋頭地方法院裁定羈押。

楊嫌闖空門從不攜帶工具，都挑大門敞開屋宅趁機潛入，等被害人熟睡才出來犯案，警方呼籲民眾要注意門戶安全。

警方調查，楊嫌3日晚間9時路過鳥松區本館路，看到一棟分租民宅大門敞開，潛入躲在櫃台與鐵門間30公分的狹縫，隔天凌晨0時趁住戶睡覺，爬出來犯案，卻因發出聲響被發現。

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  • 楊嫌從30公分狹縫中爬出，準備行竊。（記者洪臣宏翻攝）

    楊嫌從30公分狹縫中爬出，準備行竊。（記者洪臣宏翻攝）

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