男輾死妒夫 涉殺人罪送辦

2017-03-07

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕王姓男子前夜在黃姓妻子娘家門前，目睹林姓男子載他的妻子返家，一時妒火中燒，持枴杖鎖砸林男自小客引擎蓋，結果反遭林男踩油門撞倒、拖行，致傷重不治，林男稱是正當防衛，但檢警勘驗監視畫面，認為林男涉嫌蓄意殺人，訊後依殺人罪嫌送辦，並向法院聲押獲准。

王男的家屬痛斥林男冷血，指昨晨林男在分局製作筆錄時，不僅一句道歉都沒有，還一副遭到攻擊才防衛的被害人心態，希望警方查明，還死者公道。

警方調查，王男（35歲）和黃女（37歲）婚後常起口角，黃女多數時間住在民雄鄉山中村的娘家。林男（31歲）住台中，和黃女是網友，認識2年多，前天黃女找林男去唱歌、喝酒聊天，並搭林男的車返回娘家。

前天深夜10點多，王男在黃女的娘家門前守候，見黃女自林男的自小客下車，疑似情緒失控，持枴杖鎖快步上前，敲打林男車頭燈和引擎蓋，林男踩油門往前衝，將王男輾壓在車子底盤，拖行約13.8公尺才停住。

救護人員將王男從車底拉出，因頭部重創、胸腔嚴重內出血，送醫不治。

林男否認與黃女婚外情，強調是線上遊戲網友，2人以姊弟相稱，遭人莫名砸車，一時緊張誤將對方撞倒，黃女趕到醫院，聽到老公死訊，哭喊「他還活著！」強調未出軌，和林男只是朋友。

警方鑑識小組昨前往民興派出所停車場勘驗肇事自小客，特地以吊車將車子吊高檢查底盤，釐清王男死因。