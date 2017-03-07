僱吊車偷鐵箱 「志村頭」露餡

2017-03-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市游男將重達920公斤、價值18萬元的鐵箱擺放在空地，42歲柯姓竊盜通緝犯竟僱司機出動吊車，當著游母的面，將鐵箱吊掛上車，載到資源回收廠，變賣3萬多元，柯男禿頭貌似日本諧星「志村健」，被警方鎖定，3日見他逛大街攔查逮人，法官羈定收押。

游姓男子打造環保油水分離鐵桶，長、寬、高各2公尺、重達920公斤，價值約18萬元，放在高市楠梓區一處空地，柯姓通緝犯上月路過發現，竟夥同友人以2000元代價，僱用陳姓司機出動吊車，大白天當著游母面前，將鐵箱吊掛上車後，直接載到資源回收廠，變賣3萬多元。

警方調閱監視器，赫見貌似日本諧星「志村健」的禿頭男，鎖定柯男涉嫌重大，本月3日見他出沒加昌路，攔查是竊盜通緝犯，身上起獲1包安非他命，將他帶回偵辦，柯男到案否認偷竊他人財物，辯稱鐵桶是他所有，卻無法提出證明。

警方指出，柯男很狡猾，意圖以消費糾紛誤導辦案，但警方找來陳男，指認柯男與友人叫他把鐵桶載往資源回收廠，變賣3萬4000多元，訊後依竊盜、毒品等罪嫌送辦，法官4日將他裁定收押；警方另查出，梁姓資源回收廠老闆涉嫌收贓，將追查另名在逃共犯。