司機疑心肌梗塞 遊覽車撞民宅
〔記者吳昇儒、鄭瑋奇／綜合報導〕42歲陳姓遊覽車司機，昨上午載著22名中國遊客，準備前往台北故宮博物院，卻在行經新北市萬里區，陳男可能心肌梗塞，車子突然失控，直接撞進路旁水泥平房，車頭衝進客廳，陳姓司機送醫不治，另有3名遊客擦挫傷。
駕駛不治 中客團3傷
警方表示，這些中國旅客是參加環遊國際旅行社8天7夜的行程，準備環台一周逛101、阿里山及日月潭等景點，昨是第二天行程，欣賞完野柳地質公園後，將轉往故宮參觀，未料在新北市萬里區港東路發生事故。
警方調查，遊覽車直接撞進路旁的水泥平房，車頭衝進客廳，整面牆被撞破，磚瓦散落一地，遊覽車前擋風玻璃碎裂，A柱彎曲變形，停在路邊的賓士車，車尾被撞毀，車子還因此往前移動約5公尺，車尾燈及後保險桿殘骸散落滿地。
救護人員救出陳姓司機時已無生命跡象，急診室醫師指出，司機送抵醫院時並無明顯外傷，可能是心肌梗塞或主動脈剝離造成的心因性疾病，導致陳男身亡，詳細原因仍需檢警釐清。
3名受傷乘客傷勢不重，包紮後均表示不用就醫，所有人搭另輛接駁遊覽車離去。
找屋主泡茶 驚險逃生
遭波及的林姓賓士車主說，他去找屋主泡茶，遊覽車突然衝進來，趕緊跳起來，但後面是牆沒地方躲，差點被撞到。林男說，逃出屋外時，聽到遊覽車駕駛在呻吟，手在發抖，隨後就沒動靜；導遊小姐說，司機在上坡時開得很慢，可能當時已不舒服。
旅行社業者告訴警方，陳姓司機今年2月開始上班，本月4日上午送前一批遊客到機場後，就讓他回家休息，5日下午2點才到機場接新的旅客，載客的遊覽車是2014年出廠，車齡新有定期保養檢驗；前一天晚間9點，就讓旅客及司機回飯店休息，昨天早上約6點起床，7點出發，司機休息時間充足。
陳男的妹妹向警方表示，不清楚哥哥身體狀況，家族無心臟疾病病史，檢方決定擇日解剖，釐清死因及肇事原因。
環遊國際旅行社接待的中國旅客團昨於萬里發生車禍，觀光局表示，車上22名旅客及1名台籍導遊皆平安，該團預計於12日離台。
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