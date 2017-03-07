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不服假日交管 刺傷烘爐地管理員

2017-03-07

〔記者徐聖倫／新北報導〕剛滿18歲的倪姓男子與2男2女共5人，前晚10時許分騎3輛機車前往新北市中和烘爐地，假日人車多設有機車流量管制，5人不滿許姓管理員攔阻群起圍毆，倪嫌再持摺疊刀連刺3刀，造成管理員腿部3處穿刺傷，幸送醫治療後無礙，警方逮捕倪嫌等5人，依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，每逢假日及節日，烘爐地參訪人潮眾多，晚間8點至凌晨0點均實施機車數量管制，烘爐地30歲的許姓管理員，當時在興南路二段協助管制交通，見倪嫌等人騎車上山，許男上前攔阻，雙方一言不合發生口角，倪嫌5人動手圍毆許男，再持刀傷人。

倪嫌偵訊時供稱，一行人高高興興來烘爐地玩，是許男態度差，他們氣不過才動手，許男則反稱，是倪嫌等人態度惡劣，又動手打人。

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  • 監視器拍下倪嫌等人傷人後騎機車離去。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下倪嫌等人傷人後騎機車離去。（記者徐聖倫翻攝）

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