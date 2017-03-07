| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
 首頁 > 社會

撞死人騎走機車 惡男判刑6年半

2017-03-07

〔記者項程鎮／台北報導〕男子陳世安開著偷來的小貨車，行經新北市淡水，將謝姓機車騎士撞落山谷，陳男未報警或救援，反而騎謝男的機車逃逸，致謝男傷重不治，高等法院更一審依肇事遺棄罪，重判陳男6年半徒刑。

據了解，33歲男子陳世安是竊盜慣犯，犯案遍及淡水一帶，103年4月30日中午，陳男開著偷來的小貨車，行經淡水北三線公路時，撞上對向車道的謝姓騎士，謝男跌落山谷，陳男沒報警求救，反而騎著謝男的機車離開，事後還將機車棄置竹林內，偷拿謝男放在機車置物箱的背包、手機和500元現金等財物，謝男因未獲救援，不久後傷重不治。

高院認為，陳男有竊盜、吸毒等多項前科，開車肇事不報警求救，也未採取救護措施，還偷騎謝男的機車逃逸，導致謝男傷重死亡，陳屍山谷近3小時才被發現，惡性重大，事後未獲被害家屬諒解，因此判刑。

除本案外，陳男同年2月24日也開車載叔叔，與騎車的鄭姓父女發生車禍，陳男的叔叔傷重不治，鄭女頭部重傷。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 撞死 機車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：撞死人騎走機車 惡男判刑6年半


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.