撞死人騎走機車 惡男判刑6年半

2017-03-07

〔記者項程鎮／台北報導〕男子陳世安開著偷來的小貨車，行經新北市淡水，將謝姓機車騎士撞落山谷，陳男未報警或救援，反而騎謝男的機車逃逸，致謝男傷重不治，高等法院更一審依肇事遺棄罪，重判陳男6年半徒刑。

據了解，33歲男子陳世安是竊盜慣犯，犯案遍及淡水一帶，103年4月30日中午，陳男開著偷來的小貨車，行經淡水北三線公路時，撞上對向車道的謝姓騎士，謝男跌落山谷，陳男沒報警求救，反而騎著謝男的機車離開，事後還將機車棄置竹林內，偷拿謝男放在機車置物箱的背包、手機和500元現金等財物，謝男因未獲救援，不久後傷重不治。

高院認為，陳男有竊盜、吸毒等多項前科，開車肇事不報警求救，也未採取救護措施，還偷騎謝男的機車逃逸，導致謝男傷重死亡，陳屍山谷近3小時才被發現，惡性重大，事後未獲被害家屬諒解，因此判刑。

除本案外，陳男同年2月24日也開車載叔叔，與騎車的鄭姓父女發生車禍，陳男的叔叔傷重不治，鄭女頭部重傷。