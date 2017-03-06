2台灣毒販 遭印警圍捕 1死

2017-03-06

〔國際新聞中心、呂伊萱／綜合報導〕2名台灣人涉嫌在印尼販毒，本月1日遭印尼警方查獲，過程中男子高清宏（Kao Chin Hung，譯音）拒捕而遭擊斃，另名嫌犯劉漢卿（Liu Han Chin，譯音）落網，警方在他落腳的飯店起出安非他命7.5公斤，在印尼持有毒品是重罪，依當地法律規定，劉嫌最高可能被求處死刑。這是印尼警方在半年內擊斃的第3名台灣毒販。

外交部昨證實此事，強調尊重印尼刑事調查的偵辦程序，呼籲國人切勿在海外從事運毒等不法行為。

印尼警方表示，兩名台灣毒販共持有12.5公斤安非他命，其中1公斤已賣給印尼人。

印尼臥底探員要求兩名持安毒被捕的印尼人假扮買家當誘餌，約兩嫌在雅加達近郊的坦格朗市商場Maxx咖啡館交易，隨後展開圍捕，試圖抵抗的35歲高清宏被警方開槍擊中，送醫途中身亡，現場起出4公斤安非他命。

另名42歲嫌犯劉漢卿則被捕，他供稱，仍有安毒藏在落腳飯店，海關人員到兩人藏身的飯店房間，起出7.5公斤安非他命。

去年11月，台灣籍洪姓男子因販毒，在與印尼警方槍戰時被擊斃，今年1月，也有一名40歲台灣男子販毒被擊斃。