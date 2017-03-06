| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
 首頁 > 社會

400台人 曾被騙到韓當車手

2017-03-06

〔記者呂伊萱、王冠仁、姚岳宏、張文川／台北報導〕根據外交部資料顯示，台韓詐騙案層出不窮，在2006年至2009年間，遭引誘或欺騙赴南韓，並擔任提領詐騙贓款車手的台灣人，涉案總人數即超過400人，2007年6月，單月被捕的台灣人甚至高達45人。

外交部表示，跨國詐騙集團以免費招待旅遊與提供就業機會等為誘餌，吸引國人前往南韓提領詐騙贓款，致使國人在韓觸法、被捕坐牢情形甚多，呼籲國人切勿受騙上當。

免費旅遊與供就業為餌

警方指出，民眾用ATM提款、轉帳都有限制，詐騙集團鎖定南韓提款機可用銀聯卡，有中文介面，台灣車手操作不成問題，且每次雖限領約台幣2萬5千元，但提領次數沒有上限。但現今在南韓使用ATM領款，每天金額上限約5千至6千美元，「無上限」的利多已消失。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 台灣人 車手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：400台人 曾被騙到韓當車手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.