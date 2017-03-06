400台人 曾被騙到韓當車手

2017-03-06

〔記者呂伊萱、王冠仁、姚岳宏、張文川／台北報導〕根據外交部資料顯示，台韓詐騙案層出不窮，在2006年至2009年間，遭引誘或欺騙赴南韓，並擔任提領詐騙贓款車手的台灣人，涉案總人數即超過400人，2007年6月，單月被捕的台灣人甚至高達45人。

外交部表示，跨國詐騙集團以免費招待旅遊與提供就業機會等為誘餌，吸引國人前往南韓提領詐騙贓款，致使國人在韓觸法、被捕坐牢情形甚多，呼籲國人切勿受騙上當。

免費旅遊與供就業為餌

警方指出，民眾用ATM提款、轉帳都有限制，詐騙集團鎖定南韓提款機可用銀聯卡，有中文介面，台灣車手操作不成問題，且每次雖限領約台幣2萬5千元，但提領次數沒有上限。但現今在南韓使用ATM領款，每天金額上限約5千至6千美元，「無上限」的利多已消失。