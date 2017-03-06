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江母 心如刀割深感抱歉 江父 怕女兒被騙曾扣護照

2017-03-06

〔記者邱奕統、張聰秋／綜合報導〕江母獲悉急得血壓飆升，昨一度到醫院就診，她說，心如刀割、非常難過，造成政府和社會大眾困擾，感到抱歉；江父則說，女兒還小，他一度扣下護照，不讓她出國，堅信涉世未深的女兒是出國打工被騙，誤入詐騙集團被利用。

江父和江母都希望女兒能回台接受司法調查，江父說，還沒計畫到南韓探視女兒，但不管怎樣，女兒既然做錯了，就得面對應有的懲罰。

江芸儀2月14日與另名女性友人到韓國，15日就失聯，家人除透過網路協尋，江母也於2月25日報警，經警方通報外交部協尋，外交部27日轉通報駐韓代表處協尋，也向韓國警方報案。

江母報案指出，女兒去年休學後到快遞公司上班，過年後說，跟1個「姊姊」被公司派到韓國受訓3個月，2月14日出發，當天抵韓時，還有用LINE報平安，隔天即音訊全無，訊息不讀不回，彷彿人間蒸發，她致電女兒任職的快遞公司，才知女兒已離職。

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  • 江芸儀母親之前還在臉書張貼協尋啟事。（翻攝江芸儀母親臉書）

    江芸儀母親之前還在臉書張貼協尋啟事。（翻攝江芸儀母親臉書）

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