2台妹失蹤半個月 赴韓當車手被拘禁
〔國際新聞中心、呂伊萱／綜合報導〕台灣女子江芸儀與鄧姓女子前往南韓失聯逾半個月，在台家人焦急尋人，引起台韓媒體與網友關注，結果證實兩人是在南韓當詐騙車手被逮。因為江女被捕時，要求南韓警方不要通報家人及我國駐韓代表處，拘禁在看守所的江、鄧兩女才會被傳為失蹤。
江女被捕要求別告訴家人
江女2月14日與鄧女到韓國，15日就音訊全無，江母除透過網路協尋，並於2月25日報警，經警方通報外交部協尋，外交部提供當事人姓名，再通報駐韓代表處協尋，也向韓國警方報案。
南韓警方根據我方提供的名單，查出江女涉嫌受台灣同夥指使，飛到南韓充當車手，領取詐騙贓款，南韓警方發現江女在首爾永登浦區大林洞一帶出沒的行蹤，上月15日，江女在ATM提領400萬韓元（約11.6萬台幣）並匯回台灣時，被京畿道北部警察廳拘捕移送法辦。江女若被判刑，須在南韓服刑才能返台。
江女領11.6萬匯台被捕
至於與江女一起在南韓活動的另名台灣鄧姓女子，也因涉及電話詐騙案，2月14日在京畿道軍浦被捕。
據報導，江女被拘禁在首爾近郊「議政府看守所」，她被捕後，要求警方不要將她被捕的事告知在台家人和代表處。
外交部表示，江女的母親因女兒失聯，2月25日請外交部協尋江女與另名女子許馥雅，外交部遂向南韓警方報案協尋。韓方除協尋外，也交叉比對被捕的外籍人士，3月4日深夜通知我方表示，被捕而失聯的應為江、鄧（非江母提供的許女）兩人。
外交部表示，國人在韓遭警方逮捕，警方會詢問當事人是否願意通知我國政府，但江女不願通知，因此駐處未能在第一時間獲悉，將於今日派員探視江女。
而另名鄧女2月14日被捕，2月28日主動寫信聯繫駐處，駐處人員本月4日探視鄧女後，依其所提供的聯繫方式通知家屬。
南韓京畿道警方表示，依慣例拘捕外國人後會通知其所屬政府，但因台灣和南韓無正式邦交，當時並未發出通知。
我外交部也表示，韓國警方目前正在進行相關調查，兩女未來將在韓國接受司法審判，我駐處將持續關注本案，並就近提供協助。
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