營救遭IS追殺的醫師 被詐千萬

2017-03-06

〔記者邱奕統／桃園報導〕新北市43歲張女在臉書遇上國際詐騙集團，對方自稱敘利亞醫生，為躲避恐怖組織IS（伊斯蘭國）追殺，計畫逃亡到台灣，張女陸續匯款1100多萬元，因對方一再要錢察覺有異報案，3名馬來西亞車手4日來台取款，被埋伏的員警逮捕。

3馬籍車手來台取款

警方調查，張女從事金融保險業，去年8月在臉書遇上名為菲力普的男子，對方自稱聯合國派駐敘利亞的醫生，1個多月後，菲力普以生命遭IS威脅，為躲避追殺、計畫來台，先將醫療器材等行李寄到台灣，在台無親人可代收，希望張女幫忙，並代為墊付行李處理費5100美元。

警方說，張女未理會，幾天後，另名自稱安德森的男子透過臉書與她連繫，對方自稱是醫生，是菲力普的朋友，指稱菲力普在敘利亞的處境很危險，若不逃亡，恐怕遭IS殺害，請求張女協助，張女基於同情，去年9月起陸續匯出折合新台幣約1100萬元的美金「營救」菲力普。

警方說，該詐騙集團4日再度要張女匯款380萬元，張女察覺有異，藉故帳戶被列為警示戶凍結，與對方約定當面交款，同時向警方報警。

該集團果於當日安排2男1女的馬來西亞車手來台取款，3人現身立即被捕。3人供稱是來台觀光，順便幫朋友拿東西，不清楚詐騙的事；警方根據3人的機票票期，發現他們只在台灣停留1天，昨就會出境，根本是專程來台取款，訊後依詐欺罪嫌送辦。