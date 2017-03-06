2017-03-06

〔記者何宗翰／台中報導〕52歲陳姓男子疑因爭奪家產，昨凌晨在家縱火，想跟家人同歸於盡，起火後自己受不了，打破玻璃逃出來，整個手流血受傷送醫。警方表示，全案將朝公共危險罪嫌查辦。

台中市大里區新仁路二段157巷一處3樓住宅，昨凌晨2點多火警，消防人員趕往搶救，屋主的弟弟陳男自行逃出，雙手撕裂傷送醫，3樓處另救出55歲陳姓屋主及15歲女兒，均輕微嗆傷，無明顯外傷。

消防人員表示，屋內住5人，包括屋主夫婦及一對兒女，還有屋主的弟弟陳男。屋主的妻子、兒子已先逃出，火勢在20分鐘內就獲控制，起火原因待調查。

屋主的弟弟有吸毒前科，上月才從勒戒所出來。屋主向警方表示，懷疑弟弟可能是因為賣不了房子，分不到錢，才會憤而縱火燒屋，「房子是大家持分的，要賣哪有那麼容易！」鄰居氣憤表示，弟弟平時無所事事，常蹲在門前發呆，沒有傷害別人，沒想到竟然會燒房子，「根本是一顆不定時炸彈！」