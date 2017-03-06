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男駕大貨車撞酒店 及時被擋

2017-03-06

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市鐘姓男子昨晨到市區知名酒店消費，疑酒後不滿服務人員態度，與店內少爺口角，一怒之下開著大貨車往酒店衝，幸好副駕駛座的友人急拉手煞車，大貨車及時在門口停住。警方對鐘男酒測，酒測值0.57毫克，將鐘男帶回派出所，以公共危險罪嫌送辦。

據了解，鐘男與友人昨晨一同到酒店，酒後與人起了口角，友人及酒店少爺不斷勸阻，鐘男怒意未減，帶傷憤而離去。鐘男與友人坐上停在酒店附近的大貨車後，竟開著車往酒店大門衝去，友人見狀，緊急拉住手煞車，大貨車就在酒店騎樓前停了下來。酒店人員趕緊衝上車拔下鑰匙，鐘男在友人勸說下，從駕駛座下來。

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  • 鐘姓男子原本開著大貨車欲衝撞酒店，還好及時停下。（記者王秀亭翻攝）

    鐘姓男子原本開著大貨車欲衝撞酒店，還好及時停下。（記者王秀亭翻攝）

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