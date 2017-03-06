電影院遇「拍肩姊」 看完被告性騷
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市的電影院出現「肩膀姊」！陳姓男子上週深夜帶老婆到信義威秀影城看電影，坐在左前方的女子不時滑手機，發出擾人亮光及聲音，陳男拍了女子肩膀提醒，女子當下不發一語離席，電影散場時，女子報案找來3名員警在放映廳外守候，指控陳男襲胸性騷擾，陳男大喊冤枉，並稱她為「拍肩姊」，因女子堅提告訴，警方將陳男依性騷擾防治法送辦。
陳男日前將自己在北市信義威秀影城遇見「拍肩姊」的過程PO在臉書社團，要大家評評理；陳男說，3月2日深夜與妻子去看電影，坐在左前方的「拍肩姊」不時滑手機，螢幕發出的亮光及聲響，影響看電影品質，坐在他前方的另名陳姓女子，曾試圖發出輕咳聲提醒「拍肩姊」，對方依然故我。
「拍肩姊」第3次手機發出聲響時，陳男忍不住，起身跨過走道，輕拍對方右肩膀，直說：「妳吵到我們看電影了」，「拍肩姊」愣了一下，沒有說話起身離開放映廳，「拍肩姊」的男性友人則繼續看電影。
散場時，1名威秀女員工走到陳男身旁，告知「拍肩姊」人在外面，並稱「有話要對你說，她覺得你的動作不禮貌」，陳男與妻子一走出放映廳，眼前「拍肩姊」身旁站著3名警員，指控陳男當時碰到她的「胸部」，陳男堅稱只有拍肩膀，「沒拍這麼前面！」
當時在電影院輕咳提醒，及另一對坐在陳男附近的情侶，均出面向警方表示「拍肩姊」確實影響大家看電影，「拍肩姊」也自承「我很吵」，但仍堅稱陳男有摸到她胸部，堅持提告性騷擾。
陳男PO求暖，引發網友熱議，有網友要他「放心，你根本沒有『主觀意圖』，不會成罪」、「遇到了真倒楣」，還有網友說「我記住了，以後我用吼的了」，多數網友幾乎一面倒為陳男說話；台北市信義分局警方表示，雙方都已到警局作筆錄，因當事人指證歷歷，警詢後暫依性騷擾防治法將陳男送辦。
去年10月有女子搭南下區間火車，自備綠椅凳當座位，同車男子拍她肩膀請她站起來，女子當場暴走咆哮，頻喊「不能碰我肩膀！」揚言要告性騷擾，網友拍下誇張行徑PO網後，網路戲稱女子為「肩膀姊」，後再發生火車版、捷運版等一再流傳，「肩膀姊」稱號開始變成網路流行語。
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