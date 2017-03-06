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那一刻妳有多害怕！ 女模姊IG淚崩

2017-03-06

〔記者鄭景議／台北報導〕蛇蠍女梁思惠與男友程宇涉嫌虐殺陳姓小模，陳姓小模的姊姊與妹妹姊妹情深，姊姊在妹妹失蹤後，為尋找妹妹48小時沒闔眼，得知噩耗陳姊悲痛萬分，4日在IG上放上自己跟妹妹的對話，表示：「我不想連妳的份一起活下去，我只想你跟我一起活下去，和以前一樣愛吵又愛好…。」

網友安慰加油、堅強

網友紛紛表示：「要堅強活下去才對得起死去的妹妹，加油」、「很難過，加油」、「妳已經盡力保護妹妹。妹妹知道你會很勇敢的活下去」、「加油！連妹妹的份一起堅持下去 ！姊姊很棒了！代替妹妹好好孝順爸爸媽媽」。

陳姊4日凌晨在IG上表示，看我們前陣子開心的對話，「我還不想相信，妳永遠不在了…，前陣子還跟你吵架，但因為每次都是我找妳和好，這次就跟妳賭氣，想等妳來找我…，我沒想過這一等就是永遠…」，對案發前與妹妹小有爭吵十分後悔。

陳姊還說，「我一直都還記得我還欠妳一份禮物，還想問妳想要什麼？現在我連問都問不到了…；現在…，只要想到當時的妳會有多害怕，我的眼淚就止不住，我不想連妳的份一起活下去，我只想你跟我一起活下去，和以前一樣愛吵又愛好…。」

陳姓小模的臉書及IG動態上，除常出現的蛋黃哥外，也可以看到她非常喜歡動物，常常分享貓咪的可愛影片，或流浪狗急需收養的動態；陳姓小模自己也有養4隻貓，如今這些貓都失去了主人，成為無主孤兒。

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  • 陳姓小模養的貓痛失主人。（取自IG）

    陳姓小模養的貓痛失主人。（取自IG）

  • 姊姊發動態緬懷遭殺害的妹妹。（取自IG）

    姊姊發動態緬懷遭殺害的妹妹。（取自IG）

  • 網友紛紛湧入給予溫暖回應。（取自IG）

    網友紛紛湧入給予溫暖回應。（取自IG）

  • 陳姓死者（右）與姊姊感情超好，兩人皆是外拍小模。（取自臉書）

    陳姓死者（右）與姊姊感情超好，兩人皆是外拍小模。（取自臉書）

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相關關鍵字： IG 命案 女模 梁思惠 程宇
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