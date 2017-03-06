虐殺過程小模醒來 蛇蠍女拿手電筒砸頭

2017-03-06

〔記者姚岳宏／台北報導〕陳姓小模命案凶手程宇，進一步供出女友梁思惠不僅在場，還參與行凶，程宇指稱，他勒昏陳女性侵時，陳女突然甦醒，在旁的梁女驚叫「她醒來了！」舉起手上手電筒朝陳女頭部敲下去，接著指揮他「你拿她的皮包肩帶勒她脖子」，終致陳女死亡。

不過梁女始終堅稱她不在場，對監視器錄到進大樓的戴口罩女子，也強調「這女的不是我」；警方持續搜找梁女涉案的直接事證，也尚未排除程男為減輕罪責，把主要罪行和主謀都推給梁女。

程宇供稱，梁女與陳女有嫌隙，主導策劃整件事，施暴時梁女都在場，陳女大聲呼救，他先徒手勒昏她，性侵過程中陳女醒來，梁女見她睜開眼，驚叫「她醒來了」，並以手上手電筒朝陳女頭部敲過去。

程宇說，是梁女要他用皮包肩帶勒住陳女脖子，再拖到另個房間棄屍，地面因此留下長長的拖痕。

梁女則供稱，本來程宇是約自己外拍，因父親過世沒有空檔，才轉給陳女，她不知程男殺害陳女，更不知程送她的手錶是陳女的，她是在不知情下與程宇到台中遊玩。不過檢警認為，梁女以父喪為由不接外拍，卻有時間與程宇去台中玩，不合常理。

遺體未著內褲 8成遭性侵

此外，法醫高大成曾說，死者生前遭脫褲性侵，一般來說，很難再將內褲穿回去，他說，「如果你把一個女孩子全身脫光後，再把內衣褲穿上去，一定要3個以上的人才能穿，2個抬腿1個穿褲子。」因此只要命案死者沒穿褲子，可推測有8成以上機率生前遭性侵。

涉嫌設局姦殺陳姓女模的程宇，原名高廷宇，後來從母姓，昨凌晨他的國小同學在臉書 《爆料公社》PO出他小學的照片，表示程宇小學時說話結結巴巴，沒想到長大以後竟然如此惡劣，甚至還差點把以前的女同學騙出去，幸好沒得逞。