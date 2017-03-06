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電擊運將劫車 警衛星定位2小時逮匪

2017-03-06

〔記者鄭景議／台北報導〕計程車司機深夜載客，竟遇惡煞搶劫！陳姓司機昨天清晨4點，在台北市捷運雙連站附近搭載搶匪林昌永，林嫌上車後持預藏電擊棒攻擊司機頸部，再將受傷的司機趕下車，林嫌行搶後將計程車開往三峽中山路旁清點財物，北市警士林分局根據衛星定位系統鎖定遭搶小黃，不到2小時即迅速將林嫌圍捕到案。

警方表示，林嫌失業缺錢花用，心生歹念準備電擊棒、彈簧刀、束帶及膠帶等作案工具，並隨機搭乘計程車犯案，林嫌搶了計程車後，一路開往新北市三峽中山路停靠路邊，當街檢視所劫財物。

警方根據計程車行提供的衛星定位系統，發現遭搶計程車一路從台北市北投開往新北市淡水、八里、五股，再開上國道高速公路，最後來到三峽區中山路旁定點不動，警方案發2小時內，火速調派警車前往圍捕，林嫌未料到警方動作如此神速，被逮捕時一臉不可置信。

運將無大礙 追回財物

警方指出，林嫌有槍砲等多項前科，犯案前還刻意用物品遮住雙手，以為就能避免警方追查指紋，沒想到警方單憑衛星定位科技，就迅速逮獲林嫌，讓林嫌苦心準備的混淆指紋作戰，瞬間變成一場空。

警方查扣林嫌作案用的電擊棒、彈簧刀等工具，並追回遭搶司機車上財物2萬5730元，陳姓司機遭林嫌持電擊棒攻擊，臉部及脖子受到輕微灼傷，所幸並無大礙，到分局指認確為林嫌犯案，全案訊後將林嫌依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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  • 持電擊棒行搶的林嫌。（記者鄭景議攝）

    持電擊棒行搶的林嫌。（記者鄭景議攝）

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