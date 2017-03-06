上網以物易物 單眼相機換到蠟筆

2017-03-06

〔記者曾健銘／新北報導〕上網交換物品要小心！何姓男子上月透過號稱亞洲第一名的手機APP「Swapub」，上網以物易物，準備用二手Canon450D單眼相機、iPhone5C，與17歲宋姓少女交換iPhone7及iPad2，何男將總值2萬多元的貨品寄出後，宋女寄來一盒價值百元的12色蠟筆，還撂話「那是朋友寄的」後失聯，何男氣炸提告詐欺。

推說朋友寄出 少女神隱

據悉，知名手機APP「Swapub」號稱亞洲第一名交換平台，如同網路版「跳蚤市場」，主打可將用不到的二手物品，上網與其他人交換等價物品，推出後大獲好評，至今鮮少發生糾紛。

警方調查，上月24日，31歲何男在「Swapub」看見宋女想用iPhone7、iPad2以物易物，他向宋女提出用Canon450D二手單眼相機及9成新的iPhone5C進行交換，雙方達成協議，何男迅速寄出物品，不久後也收到宋女回寄的交換物，何男滿心期待「開箱」，沒想到打開後卻當場傻眼，未見原本說好的iPhone7及iPad2，裡面只放著一盒價值約百元的12色旋轉蠟筆。

受害人怒告詐欺

何男致電查問，宋女卻推稱「那是朋友寄的」，不僅拒絕歸還他寄出的物品，還關閉臉書搞失蹤，何男PO網詢問，才發現遭她詐騙的網友不只一人，何男最後決定報警，控告宋女涉嫌詐欺。

新北市三重警分局重陽派出所表示，宋女行徑涉及詐欺罪嫌，經查戶籍地位於台中市，日前受理完成報案已發函傳喚宋女說明，但人至今未到案；警方呼籲，網路交易問題多，切記要謹慎小心、多查證交易對方的信用及評價，以免貪圖便宜卻因小失大。