廢棄商場淪治安死角 管委會上鎖補救
2017-03-05
〔記者陳恩惠、吳政峰／台北報導〕陳姓女模慘遭蛇蠍情侶虐殺，陳屍在台北市南港區「萬象」綜合大樓地下1樓廢棄商場，該大樓社區管理委員會昨天亡羊補牢，將1樓能通往該廢棄商場的2處安全門全部上鎖，防止外人進入；商家說，大樓早年遇風災淹水，商場因內部格局規劃失敗，地下1樓上百坪、40間店面招商無著、至今幾成廢墟，沒想到變成治安死角。
記者走訪發現，該大樓分為前、後棟，前棟為商場，地下有4層，地下1樓是廢棄商場，地下2樓到4樓為停車場；後棟為住宅，地下也4層，但都是停車場，而前、後棟地下1樓與其他樓層並不互通，其餘地下2到4樓停車場皆可互通。
前棟1樓商場沒有監視器，雖然2處安全逃生梯已上鎖，無法進入案發的地下1樓廢棄商場，但租住的商家和住戶只要有停車位，便能靠電梯磁卡出入及往來前、後棟之間，有心人士仍能尋隙侵入廢棄商場犯案。
學者建議要管控進出
警大犯罪防治系副教授賴擁連認為，商辦出入份子複雜，以積極面來說，住戶與商家應繳多點管理費，聘任保全管理並巡查，消極面而言，每扇安全門須緊閉，防火也防有心人士出入；若是廢棄場所，則應加裝安全鎖、蜂鳴警示器與監視器，24小時監控；電梯則可加裝樓層感應讀卡機，讓住戶持卡、訪客押證件換卡搭乘，以電梯磁卡控管與記錄進出民眾。
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