當酒女被按讚曝光 梁思惠動念殺閨密
2017-03-05
前男友PO：梁思惠欺騙
〔記者張瑞楨／台中報導〕蛇蠍女模梁思惠與性侵通緝犯男友程宇，對陳姓小模下手為何如此狠毒？
程宇說，梁女與男友Andy Lin去年底分手，她還控告Andy打她；今年1月14日，Andy在臉書貼文：「妳朋友都看不下去和我說，原來妳早在好幾年前就已接觸這行業。…我很尊敬每一個行業，但不該欺騙另一半，應該沒有人喜歡被欺騙的感覺。」暗指梁女在特種行業當酒女。
陳女按讚 引梁母罵女兒
梁女承認自己做過酒女，但沒賣淫（做S），因陳女在Andy Lin這篇貼文按「讚」，梁母察覺後責罵梁女，梁女很不高興，上個月策劃復仇。
程宇說，梁女向他訴苦，指陳女屢次搶外拍工作，教唆他教訓陳女，且在旁全程觀看，整個計畫是梁女策劃。記者昨上網檢視上述分手文章，但未見陳女按讚，也未見陳女留言。
梁女否認教唆 堅稱不在場
梁女完全否認教唆、授意程宇性侵、強盜殺人，她聲稱不知程宇會做出這種事，否認她在場，還說陳女是她最好的閨密，但警方質問：「陳女既是妳最要好的朋友，為何盜刷她的信用卡？」梁女啞口無言。
依據吳姓模特兒等人的說法，梁女雖讀台中市某私立大學進修部，自稱是模特兒，卻曾賣淫，她疑在酒店內陪酒的照片已被公開。
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