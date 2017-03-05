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大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫
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鐵人三項參賽者 勇救跳愛河婦

2017-03-05

〔記者黃建華／高雄報導〕台灣最美麗的風景是愛心！高雄市愛河昨上午驚傳婦人跳河輕生，現場剛好在舉辦「愛河國際鐵人三項比賽」，選手陳建忠見狀立刻跳下河裡救援，待橡皮艇救難人員抵達後，一起將婦人救起送醫。外籍選手目擊救援過程，豎起大拇指說：「台灣人真是太有愛心、太讚了！」

昨天上午7時45分左右，前金區河東路與河南路的愛河運河上方，一名婦人突然跨過鐵欄杆跳河，載浮載沉；目擊民眾向119報案，一旁剛好舉行「2017高雄愛河國際鐵人三項比賽」，參賽選手陳建忠立刻跳下河救援。

陳建忠一手拉住岸邊鐵架，一手抱住婦人待援，約4分鐘後，在賽道待命的救難人員乘橡皮艇抵達，與陳建忠一起將婦人拉出水面上艇，送醫急救。

憲兵退役的陳建忠擅長蛙式泳技，他說沒有想太多，因假日都會抽空結伴自訓游泳、單車與跑步，在有把握的情況下，才敢跳入踏不到底的愛河協助救溺。

外籍人士比讚 台灣人太有愛

陳建忠上岸後低調離去盥洗，救人義舉當下也傳遍賽事現場；一旁來台參賽的外籍選手看到陳建忠義勇救援過程，舉起大拇指說：「台灣人真是太有愛心、太讚了！」

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  • 深藍衣者為泳將選手陳建忠，第一時間就跳水救援。（記者黃建華翻攝）

    深藍衣者為泳將選手陳建忠，第一時間就跳水救援。（記者黃建華翻攝）

  • 陳建忠與救援人員一起把婦人拉上橡皮艇。（記者黃建華翻攝）

    陳建忠與救援人員一起把婦人拉上橡皮艇。（記者黃建華翻攝）

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