心靈勵志作家 佔有慾、控制慾較強
2017-03-05
〔記者佟振國／南投報導〕女作家介入校長家庭，情節有如台版「致命的吸引力」，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男分析，女作家可能有較強的佔有慾、控制慾，個性上也有浪漫、幻想的傾向，對男方日久生情，以致逾越男女分際，無視婚姻、道德約束，甚至以騷擾、誹謗等負面行為呈現，是個人性格上的瑕疵，並非精神上的問題。
沈政男表示，女方的職業是作家，文字創作可以天馬行空，情感豐沛，與男校長透過文字書信聯絡，久而久之觸動感情，雖是心靈勵志作家，自己面對問題時卻不一定能如書中所寫那般，加上個人性格可能有較強的佔有慾、控制慾，想將對方佔為己有，但男方早有家室，狂亂的嫉妒心，以致亂了分際。
但沈政男也好奇，當初男校長為何主動聯繫女作家？因一般讀者可能「心靈雞湯」喝一喝，從書中獲得共鳴，消弭心中困惑，對作者有不同的看法，僅此而已。或許該案男女雙方當初都對另一方的職業、個人存有不等的幻想，男方想獲得更多的心靈支持，但有婚姻、道德約束，僅止於文字、言語的交流，女方卻因此動了真情。
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