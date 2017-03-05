2017-03-05

〔記者廖千瑩／台北報導〕昨晚開獎的第106000018期大福彩，頭獎連51摃，累積至下期頭獎2.16億元。昨晚開獎的第106000054期今彩539，頭獎3注中獎，各得獎金800萬元，獎落宜蘭縣羅東鎮興東路23-2號「金雞母商行」、屏東縣屏東市廣東路986之1號「大順企業社」、新北市新莊區後港二路25號「嘉慧彩券行」。