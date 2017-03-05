泰國浴遮醜祭優惠 1小時內第2炮免費
2017-03-05
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市沉寂已久的色情泰國浴又死灰復燃。
賣春女色相不佳
台北市康定路「帝華」旅社，收攬「好萊塢」應召站以觀光名義來台的中國賣春女，在旅社內大搞色情泰國浴；色情業者鑑於引進的賣春女「賣相」不佳，為「刺激消費」，還打出「60分鐘內有能力者第二次免費」的噱頭，果然吸引嫖客和警方的注意，被萬華警分局西園所破獲，逮捕旅社林姓負責人及4名中國女子、1名嫖客，依法送辦。
色情泰國浴是台灣應召業者在民國80年間引進，嫖客只需躺在浴室氣墊床上，由小姐以胸部當海綿擦澡，如同當皇帝般享受，一度引起嫖客間瘋傳、喜好，但不到5年內，全數被警方剿滅。
警方表示，「好萊塢」應召站以觀光名義安排中國女子來台賣淫，中國女入台後，利用LINE仲介嫖客前往消費。
此次被警方逮捕的4名應召女郎平均年紀35歲左右，但相貌和身材實在不如人意，業者作宣傳照時雖然努力P圖改照，但「圖文嚴重不符」，業者最後為了口碑和賺錢，只好祭出「60分鐘內第二次免費」噱頭，果然吸引壯士「挑戰」。
死灰復燃 警踩熄
轄管萬華分局西園所日前獲報，前晚持搜索票前往臨檢，逮捕旅社林姓負責人及陳姓等4名中國籍女子，和1名年僅29歲的林姓嫖客，當場查扣氣墊床、精油、保險套等證物，4名中國女每次應召價格3700元，實得1800元。
林姓女負責人否認仲介賣淫，也不知對方在旅社內從事色情泰國浴，辯稱她只知道對方是投宿客，違法行為與旅社無關。
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