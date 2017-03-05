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大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫
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狠殺閨密4小時 蛇蠍女又獵新對象

2017-03-05

〔記者陳薏云／台北報導〕蛇蠍女梁思惠與男友程宇虐殺陳姓女模，竟還假冒陳女，約黃姓小模外拍！險些淪為第二個被害人的黃女，昨在臉書忐忑不安表示：「我差點也是受害者…好可怕！」

假冒死者身分私訊

黃姓小模在臉書附上她與「陳女」的臉書對話截圖，指「陳女」私訊她，表示自己被程男外拍，黃女回應：「他（指程宇）真的有拍嗎？因為我前面有跟他有點不愉快，因為去兩次都有事情。」「陳女」回應：「有哦…我也是剛剛才拍完」，接著邀約黃女「他說今天不能，如果你明天不能，時間給妳挑！」「他人還不錯，可能就是太累忘記」。

稱讚凶嫌人還不錯

比對這段對話的聊天時間，陳女臉書邀約黃女時是3月1日下午3點半，但在當天上午11點許，陳女就已遇害，黃女讀了新聞報導，想起被「陳女」約外拍的事，不寒而慄，懷疑根本是梁思惠、程宇假扮陳女和她聊天，打算將她約出，黃女直呼：「這件事情後，讓我覺得人心好黑暗…我差點也是受害者…好可怕。」

「人心好黑暗」

此事昨被媒體揭露後，黃姓小模將臉書權限更改，無法公開瀏覽、留言。

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  • 蛇蠍女梁思惠（右）誘殺閨密，還假冒身分約另一位小模，左為其男友程宇。（記者陳薏云翻攝）

    蛇蠍女梁思惠（右）誘殺閨密，還假冒身分約另一位小模，左為其男友程宇。（記者陳薏云翻攝）

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