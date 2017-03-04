殺人後盜刷逛街住五星飯店 警斥：要人要命還要錢

2017-03-04

〔記者許國楨／台中報導〕通緝犯程宇以外拍名義約出陳姓嫩模到閒置商場性侵、殺害、劫財，竟若無其事偕同女友梁思惠到台北101及光華商場逛街購物，接著搭高鐵南下台中投宿飯店，最後又到逢甲夜市逛街吃東西，絲毫不見謀財害命的愧疚，警方不禁痛批：「要人要錢還要命！」實在太冷血。

專案小組指出，程嫌自稱是法國知名香水品牌「CHLOE」公司顧問，以要拍攝公司平面形象廣告為幌子，約出女友的閨密陳女，雙方相約本月1日中午在北市後山埤捷運站碰面後，程嫌謊稱車子停放南港區八德路上一處廢棄商場，要陳女和他前往取車，再到外拍地點。

2人先後抵達，早已覬覦陳女姿色的程嫌先對陳女性侵，再以陳女背包的背帶，勒死陳女後棄屍。

程嫌隨即拿走陳女手錶、手機及背包，走回捷運後山埤站，取出陳女現金及信用卡，將背包棄置廁所垃圾桶，再回女友住處，換過衣物後，將陳女手錶送給女友，相偕到台北101及光華商場逛街購物。

2人隨後到台北車站，搭乘晚間8點多的高鐵，南下台中前往逢甲夜市逛街吃東西，投宿長榮桂冠飯店時，程嫌持陳女信用卡企圖盜刷未果，才拿出現金3795元支付住宿費。