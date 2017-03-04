打燈看男友性侵 冷血閨密還PO文裝傻
〔記者陳薏云、吳仁捷／台北報導〕涉嫌殺害陳女的梁思惠，結識陳女2年，去年9月6日，陳女歡度23歲生日，還PO與梁女臉貼臉的親暱合照，梁女也在臉書PO「最口愛ㄉ（的）緗緗18歲生日快樂」，誰知梁女竟設局殺閨密，甚至在男友程宇性侵陳女時，梁女還協助打燈，冷血看著陳女受盡凌辱，事後還在臉書裝傻「她真的不在我這邊」，心機極深且狠毒，令人背脊發涼。
死者孿生姊一路追問
陳女與雙胞胎姊姊感情很好，姊妹外型亮麗，都是外拍模特兒，陳女1日失蹤後，姊姊2日凌晨就PO網急切尋人，且劈頭就點名梁思惠和程宇，探問「誰認識梁絲繐 （梁思惠）？麻煩幫我找她或她男友，我妹今天和她（梁思惠）出去後不見了」，此刻陳女已遇害，而梁女居然裝傻回應：「人真的不在我這邊」。
狠閨密冒死者發簡訊
梁女2日早上甚至在臉書嗆說「這輩子遇到最瞎的事情就是說我綁架陳╳╳（死者陳女）」，梁女更向朋友抱怨說「你知道陳在哪嘛？全世界都以為我綁架陳╳╳」，更說自己在台中逢甲，故意製造不在場證明。
火星文用語 被戳破
而陳女失蹤後，她的手機卻發出簡訊，回覆親友「ㄋ在吵窩朋友我就不理你ㄌ（你再吵我朋友我就不理你了）」，幫梁女解套，簡訊也說「很煩ㄟ我心情不好 今天不要吵我」，製造尚在人間的假象。
但被陳女的姊姊和朋友識破，直指簡訊用語和陳女習慣落差太大，而注音「火星文」則是梁女臉書的發文模式，陳姊和朋友馬上戳破，直接點名回應「梁思惠，我一看就知道是你回的！」
由於梁思惠冒充的陳女在LINE中還說自己「在家」，陳女的男友起疑，2日清晨報案求助，警、消由陳女的男友、陳姊陪同破門，屋內卻空無一人，親友擔心她遭遇不測，連忙向板橋警方報案協尋。種種跡證令陳姊和朋友懷疑，梁女從頭到尾參與犯案，與男友程宇共同殺人。
警方查知，兩嫌共同犯案，程宇性侵陳女時，梁女還幫男友打燈，冷血殘酷，匪夷所思，引起網友公憤，昨一早就灌爆梁女臉書，痛罵她「沒良心」，網友還針對梁女日前手拿「妨害自由」口卡的照片，後製成「殺人犯」。
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